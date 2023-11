L’allenatore italiano ko nei minuti di recupero a Lens: decisivo un colpo di testa di Gradit. Pochi minuti prima gli uomini di Gattuso avevano già rischiato grosso, con Veretout bravo a salvare l’OM spazzando dalla linea di porta un pallone destinato in rete. Partito senza Aubameyang titolare, il Marsiglia resta a quota 13 punti: decimo in classifica, a -11 dalla zona Champions. Gattuso deve sempre recuperare il match contro il Lione di Grosso, rinviato per gli incidenti e in programma al Velodrome il 6 dicembre