L'Olympique Lione di Fabio Grosso centra finalmente la prima vittoria stagionale in Ligue 1. La squadra dell’allenatore italiano va a vincere a Rennes, contro un avversario rimasto in 10 uomini già al 5 minuto del primo tempo, per via dell'espulsione di Guela Doué che è entrato sulla tibia di Nicolas Tagliafico ed è stato mandato negli spogliatoi. Decisiva la rete nel secondo tempo del difensore irlandese Jake O’Brien, che messo in porta con un colpo di testa. Con 11 gare giocate in campionato (e il match rinviato contro il Marsiglia di Gattuso da recuperare), l’Olympique Lione resta comunque ultimo in classifica, a quota 7 punti ma va a quattro lunghezze dal Lorient, 18mo, e a cinque dallo Strasburgo.