Vince in rimonta il Psg di Luis Enrique che si permette il lusso di far riposare Mbappé dopo il brutto fallo subìto in Coppa di Francia e in attesa degli ottavi di Champions contro la Real Sociedad. Al Parco dei Principi, passa in vantaggio il Lille con Yazici, ma Gonçalo Ramos, un autogol di Alexsandro e Kolo Muani nel finale ribaltano il risultato. Parigini sempre più soli in vetta al campionato

Mbappé resta in panchina, il Psg vince lo stesso

Luis Enrique lascia in panchina la sua stella dopo il brutto fallo subìto agli ottavi di finale di Coppa di Francia contro il Brest, ma il Psg può contare su altri big in attacco come Gonçalo Ramos e Kolo Muani che risultano decisivi. A passare in vantaggio è però il Lille grazie alla rete di Yazici dopo appena sei minuti, immediata la risposta dei campioni di Francia con il portoghese ex Benfica che pareggia al 10’. Poco dopo arriva anche il vantaggio dei padroni di casa che approfittano di un’autorete di Alexandro. Nel finale chiude il match Kolo Muani. Psg sempre più solo in vetta alla Ligue1 e che adesso potrà concentrarsi sulla partita di mercoledì 14 febbraio quando al Parco dei Principi arriva la Real Sociedad per gli ottavi di Champions League.