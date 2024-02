Durante il match degli ottavi di Coppa di Francia, durissima entrata del difensore, di recente diventato obiettivo di mercato del Milan, che interviene da dietro sulla caviglia del fuoriclasse del Psg. Fortunamente non sembrano esserci conseguenze per Mbappé, che è apparso molto dolorante ma ha comunque terminato la partita, finita 3-1 per i parigini. Brassier è stato espulso e sui social è stato poi vittima di insulti razzisti

