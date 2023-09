Ol. Lione-PSG 1-4: video, gol e highlights

Il Paris Saint-Germain liquida in un tempo il Lione e si lancia all'inseguimento del Monaco in testa alla classifica. Nella 4^ giornata di Ligue 1 prima frazione di gioco super per i parigini, che rifilano quattro gol in trasferta agli avversari: Mbappé apre su rigore e cala il poker nei minuti di recupero, in mezzo i gol di Hakimi e Asensio. Nella ripresa la squadra di Luis Enrique si limita a controllare: Donnarumma, autore di due parate straordinarie, subisce gol da Tolisso solo su rigore