In scadenza tra meno di un anno e mezzo, sono i casi più scottanti per le squadre di tutta Europa: venderli in estate, lasciarli partire a zero la stagione successiva o prolungare con loro? Ecco la top 20, per valore di mercato (dati Transfermarkt), dei giocatori in scadenza di contratto nel 2024. I primi due raggiungono i 100 milioni di euro, in fondo i più preziosi della Serie A dove non compare più Danilo che ha rinnovato con la Juve