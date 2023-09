Il Nizza di Farioli non si ferma e, dopo il successo di Parigi di settimana scorsa, passa anche a Monaco con un gol nel recupero. Partita incredibile allo stadio Louis II, con Bulka che ipnotizza due volte Balogun (cercato in estate dall'Inter) dal dischetto tra primo e secondo tempo. Al 91' l'ex Atalanta Boga parte con un assolo da centrocampo e arriva in area: il suo destro vale l'1-0 finale che porta i rossoneri in testa alla classifica

BALOGUN SI FA PARARE DUE RIGORI DA BULKA