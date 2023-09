Due rigori sbagliati. Non succede troppo spesso quello che è accaduto al centravanti del Monaco Balogun, oggetto del desiderio in estate ell'Inter. L'attaccante, arrivato dall'Arsenal, si è fatto ipnotizzare per due volte (la prima dopo la decisione dell'arbitro incomprensibile) dal portiere del Nizza Bulka che ha respinto le conclusioni e permesso alla squadra di Farioli (ex preparatore dei portieri con De Zerbi) di segnare con Boga nel recupero e portarsi in testa alla Ligue 1

MONACO-NIZZA 0-1, GOL E HIGHLIGHTS