Ligue 1Giornata 26 - mercoledì 22 aprile 2026Giornata 26 - mer 22 apr
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Psg-Nantes 3-0: video, gol e highlights
Il Psg domina il Nantes e si impone con un netto 3-0 al Parco dei Principi, un successo che consente a Luis Enrique di tirare un sospiro di sollievo in campionato. I parigini tornano a +4 sul Lens: un margine che garantisce il primato anche in caso di sconfitta nello scontro diretto del prossimo 13 maggio. La partita si sblocca dopo 13' con il rigore trasformato da Kvara, poi il magnifico raddoppio di Doué. Ancora Kvara chiude i conti con il 3-0 al termine di una splendida azione personale