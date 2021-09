Osimhen si conferma in stato di grazia e contro il Cagliari va in gol per la terza partita di fila in campionato: un settembre magico, in cui è il giocatore che ha segnato di più in Europa. In una classifica ricca di grandi nomi, la Serie A piazza altri due bomber

