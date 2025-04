La Uefa ha reso note le cifre relative al Club Benefits Programme, con cui è stato riconosciuto un contributo economico ai club che hanno “prestato” i loro giocatori per le partite di Nations League ed Europei. Distribuiti in tutto 233 milioni di euro, all’Inter quasi 4,7: il club nerazzurro è quello che ha ricevuto la cifra più alta in Italia ed è terzo in Europa