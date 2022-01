Tridenti da urlo, o sarebbe meglio chiamarli "terzetti". Ecco quali sono quelli che hanno realizzato più gol in questa stagione nei principali campionati europei, considerando per ogni squadra (anche quelle che non giocano con 3 attaccanti "puri") i tre giocatori che hanno segnato più reti. Inavvicinabili le "grandi" d'Europa, la Lazio è nella top 10. E c'è anche un tridente tutto Azzurro