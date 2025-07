Domenica sera alle 21 Chelsea e Psg si affrontano nella finale del Mondiale per Club. Maresca pronto ad affidarsi a Joao Pedro (autore di una doppietta in semifinale contro il Fluminense) con Pedro Neto, Nkunku e Palmer alle sue spalle. Per i francesi, Luis Enrique verso la conferma della squadra che ha battuto nettamente il Real Madrid col tridente composto da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Qui la probabili formazioni del match

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT