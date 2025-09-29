I portieri con più clean sheet nel 2025 nei top campionati europei. CLASSIFICA
La Roma ringrazia ancora il suo "muro" Svilar, decisivo anche nell'ultima vittoria contro il Verona all'Olimpico. Il 26enne si conferma il portiere che ha registrato più clean sheet nell'anno solare nei top-5 campionati europei, aumentando il vantaggio sugli inseguitori. Ecco la top 20 per clean sheet di questo 2025 (dati Opta): sul podio un altro elemento della Serie A
- Squadra: Villarreal
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Chelsea
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Borussia Dortmund
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Manchester City/Fenerbahce
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Leganes/Espanyol
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Atletico Madrid
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Brest/Aston Villa
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Barcellona
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Real Madrid
- Clean sheet totali nel 2025: 8
- Squadra: Espanyol/Barcellona
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Augsburg
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Newcastle
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Lipsia
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Lille/Psg
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Arsenal
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Atalanta
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Juventus
- Clean sheet totali nel 2025: 9
- Squadra: Strasburgo/Bournemouth
- Clean sheet totali nel 2025: 10
- Squadra: Crystal Palace
- Clean sheet totali nel 2025: 10
- Squadra: Bayern Monaco
- Clean sheet totali nel 2025: 10
- Squadra: Athletic Bilbao
- Clean sheet totali nel 2025: 11
- Squadra: Napoli
- Clean sheet totali nel 2025: 11
- Squadra: Roma
- Clean sheet totali nel 2025: 15