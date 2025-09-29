Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I portieri con più clean sheet nel 2025 nei top campionati europei. CLASSIFICA

classifica fotogallery
23 foto

La Roma ringrazia ancora il suo "muro" Svilar, decisivo anche nell'ultima vittoria contro il Verona all'Olimpico. Il 26enne si conferma il portiere che ha registrato più clean sheet nell'anno solare nei top-5 campionati europei, aumentando il vantaggio sugli inseguitori. Ecco la top 20 per clean sheet di questo 2025 (dati Opta): sul podio un altro elemento della Serie A

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza