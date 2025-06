Il Benfica ha effettuato 23 tiri in porta nella fase a gironi della Coppa del Mondo per Club, meno solo del Bayern Monaco (25) nel Gruppo D, subendo invece solo 7 conclusioni in porta. La differenza di +16 tiri in porta è stata la seconda migliore tra le squadre dei Gruppi A, B, C e D in questo Mondiale per Club, dopo il Bayern Monaco (+17).