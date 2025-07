Nella notte italiana, a Philadelphia, la squadra di Maresca batte i brasiliani e affronterà il Fluminense in semifinale. Blues in vantaggio nel primo tempo con l'ispiratissimo Palmer, poi il pareggio di Estevao destinato a vestire proprio la maglia del Chelsea. All'83' il gol-vittoria è una sfortunata autorete del portiere Weverton dopo la deviazione di Giay su cross di Malo Gusto

IL TABELLINO

Marcatori: 16' Palmer (C), 53' Estevao (P), 83' aut. Weverton (C)



PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan; Rios (85' Raphael Veiga), Martinez (75' Moreno); Estevao, Facundo Torres (66' Paulinho), Allan (66' Mauricio); Vitor Roque (75' Flaco). All. Ferreira



CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Andrey Santos (91' Essugo); Palmer, Nkunku (54' Madueke), Pedro Neto (85' Dewsbury-Hall); Delap (54' Joao Pedro). All. Maresca

Arbitro: Faghani (Iran)

Ammoniti: Malo Gusto (C), Delap (C), Rios (P), Colwill (C)