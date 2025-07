La squadra di Luis Enrique è la terza semifinalista del Mondiale per club. Ad Atlanta va in scena una gara combattuta. Nel primo tempo ci provano Kvara per i francesi e Musiala per il Bayern. Musiala costretto a uscire prima del break per un grave infortunio. Nella ripresa Doué il vantaggio. Nel finale gol annullato a Kane per fuorigioco. Dembelé raddoppia con il Psg in 9 per i rossi a Pacho e Hernandez.

