Juve, John Elkann e dirigenza salutano squadra

John Elkann, Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno incontrato la squadra al Training Center, parlando con i giocatori prima dell'allenamento. La squadra allenata da Tudor è in partenza sabato 14 giugno per gli Stati Uniti, dove disputerà il Mondiale per Club. I bianconeri saranno impegnati nel girone il 18, 22 e 26 di giugno, rispettivamente contro Al-Ain, Wydad Casablanca e Manchester City (ci saranno anche Kolo Muani e Francisco Conceicao)

