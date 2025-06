Igor Tudor, in procinto di partire per gli Stati Uniti con la Juventus per il Mondiale per Club, ha avuto da Comolli e dalla nuova dirigenza bianconera la certezza della permanenza sulla panchina juventina per la prossima stagione. Si lavora però ad un rinnovo di un altro anno per non far iniziare il prossimo campionato all'allenatore croato con un contratto in scadenza. Nella giornata di oggi l’agente di Tudor, Antonhy Seric, sarà a Torino per definire la questione.