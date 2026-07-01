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il racconto

Quando il destino cancella l'arte: Olise e tutta l'estetica dei più bei gol non segnati

Vanni Spinella
©Getty

Il gol a volte è solo un dettaglio. In fondo, quando ci soffermiamo davanti alla bellezza di una rovesciata come quella di Olise, ha importanza se la palla è entrata in rete? Negli ultimi anni la galleria dei capolavori incompiuti si è arricchita parecchio, la corrente del rovescismo sfortunato è più viva che mai. I veri romantici la sanno apprezzare

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