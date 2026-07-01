Il gol a volte è solo un dettaglio. In fondo, quando ci soffermiamo davanti alla bellezza di una rovesciata come quella di Olise, ha importanza se la palla è entrata in rete? Negli ultimi anni la galleria dei capolavori incompiuti si è arricchita parecchio, la corrente del rovescismo sfortunato è più viva che mai. I veri romantici la sanno apprezzare