"E' una cosa normale e logica che dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, se dovessimo perdere saremmo una squadra più debole. Fa parte di un processo di crescita". A dirlo è Luciano Spalletti a RaiSport dopo il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Due opzioni per l'Italia in base al risultato nei quarti di Nations League di marzo 2025 contro la Germania: in caso di vittoria l'Italia sarebbe nel gruppo A da quattro squadre, con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo (più morbido), mentre in caso di sconfitta l'Italia sarebbe nel gruppo I da cinque squadre più ostico, con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Sempre sui possibili calcoli in base al possibile girone, Spalletti è chiaro: "Sono calcoli che non si fanno, è un modo un po' italiano di ragionare. Dobbiamo onorare lo sport e seguire i principi corretti, gli stessi da indicare a tutti i giovani che ci guardano".