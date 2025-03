Argentina, Paz e Castro preconvocati da Scaloni

Il ct argentino ha reso nota la lista dei preconvocati per le due gare valide per le qualificazioni mondiali contro Uruguay e Brasile: sono otto gli “italiani”. Oltre all’interista Lautaro, ai romanisti Dybala e Paredes e allo juventino Nico Gonzalez, seconda chiamata per Nico Paz del Como e prima assoluta per il compagno di squadra Perrone. Altre due novità sono le convocazioni dei “bolognesi” Castro e Dominguez

La conferma Nico Paz, le novità del compagno di squadra nel Como Perrone e dei due attaccanti del Bologna Castro e Dominguez. Sono otto gli “italiani” preconvocati dal ct argentino Lionel Scaloni per il doppio impegno di qualificazione al Mondiale 2026. Nella lista della 'Seleccion' per le sfide di venerdì 21 marzo in casa dell’Uruguay e di martedì 25 marzo in casa contro il Brasile, ci sono i romanisti Dybala e Paredes, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, lo juventino Nico Gonzalez. Poi altri quattro giocatori che si stanno mettendo in mostra in Serie A: conferma per Nico Paz del Como, che era già stato chiamato a ottobre e aveva esordito contro la Bolivia, mentre sarebbe la prima convocazione tra i grandi per il compagno di squadra Maximo Perrone e per gli attaccanti del Bologna Santiago Castro e Benjamin Dominguez. Prima chiamata anche per Claudio Echeverry, centrocampista classe 2006 acquistato a gennaio dal City.