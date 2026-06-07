Espulso prima dell'intervallo dall'arbitro italiano Zufferli nell'amichevole contro il Cile, rosso causato dalla rissa con Ivan Roman, l'attaccante del Milan rischia di saltare non solo il prossimo test contro la Nigeria. L'aggravante della condotta violenta potrebbe costargli anche la prima gara (o le prime due) della fase a gironi del Mondiale, ma un paio di precedenti dovrebbero scongiurare il pericolo VIDEO. FOLLIA LEAO, ESPULSO COL PORTOGALLO

"Volevo solo proteggere un mio compagno di squadra, non ferire l'avversario". Questa la difesa di Rafael Leao, attaccante del Milan e del Portogallo, che in occasione dell'amichevole pre-Mondiale contro il Cile è stato espulso dall'arbitro italiano Zufferli. Il motivo? Al minuto 47, pochi istanti prima dell'intervallo, il portoghese era intervenuto a sostegno di Joao Cancelo prima di entrare a contatto con Ivan Roman. Venuti alle mani, il giocatore rossonero ha più volte spinto l'avversario (colpendolo anche al collo) fino alla manata che ha fatto crollare a terra il cileno. Una rissa che per Zufferli ammetteva condotta violenta: ecco perché ha estratto il rosso per entrambi i giocatori. Il Portogallo ha vinto 2-1, ma l'attenzione ora è sul gesto di Leao e sulle conseguenze disciplinari che potrebbero avere a pochi giorni dal Mondiale. Approfondimento Leao, follia ed espulsione in Portogallo-Cile: il video

Il regolamento Secondo l'articolo 69 del Codice Disciplinare della Fifa, Leao sarà costretto a saltare la prossima amichevole contro la Nigeria (mercoledì 10 giugno a Leiria). C'è però l'aggravante della condotta violenta e, qualora la Commissione Disciplinare giudicasse estremo il gesto del giocatore, il portoghese potrebbe vedersi infliggere altri due turni di squalifica da scontare nel Mondiale. Tradotto: Leao salterebbe le prime due gare della fase a gironi contro Repubblica Democratica del Congo (17 giugno) e Uzbekistan (23 giugno). Da sottolineare, tuttavia, come un gesto estremo viene inteso dalla Fifa in situazioni come sputi, comportamenti discriminatori o aggressioni agli arbitri. Approfondimento Braida su Leao (Milan): "Grandi qualità ma non sufficienti"