Tra le maggiori attrazioni della città di Valencia, l'Oceanografic ha ribattezzato uno dei suoi squali grigi con il nome dell'eroe mondiale della Spagna. Non un caso: Ferran Torres è soprannominato "lo Squalo" e da sempre promuove iniziative per difenderli

In Spagna è per tutti “El Tiburon”, “lo Squalo”, soprannome che si è praticamente auto-affibbiato in seguito a un’intervista in cui si definì “affamato”, dicendo di voler sviluppare una mentalità da predatore. Intervista che poi a Ferran Torres sfuggì di mano, visto che i compagni di squadra al Barcellona iniziarono a chiamarlo “squalo” per prenderlo in giro. Bene: da oggi Ferran Torres è veramente uno squalo, e nuota nelle acque del famoso Oceanogràfic di Valencia, il parco marino più grande d’Europa situato nella città in cui è nato l’eroe mondiale della Spagna, il giocatore che azzannando quel pallone in area rimesso al centro di testa da Nico Williams ha fatto felice un Paese intero. E se solitamente sono i nuovi nati a essere battezzati con i nomi degli “eroi” del momento, a Valencia il nome di Ferran Torres è stato dato a uno squalo grigio maschio di quasi due metri di lunghezza.