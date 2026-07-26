Spagna, l'Oceanografic di Valencia chiama "Ferran Torres" uno dei suoi squalispagna
Tra le maggiori attrazioni della città di Valencia, l'Oceanografic ha ribattezzato uno dei suoi squali grigi con il nome dell'eroe mondiale della Spagna. Non un caso: Ferran Torres è soprannominato "lo Squalo" e da sempre promuove iniziative per difenderli
In Spagna è per tutti “El Tiburon”, “lo Squalo”, soprannome che si è praticamente auto-affibbiato in seguito a un’intervista in cui si definì “affamato”, dicendo di voler sviluppare una mentalità da predatore. Intervista che poi a Ferran Torres sfuggì di mano, visto che i compagni di squadra al Barcellona iniziarono a chiamarlo “squalo” per prenderlo in giro. Bene: da oggi Ferran Torres è veramente uno squalo, e nuota nelle acque del famoso Oceanogràfic di Valencia, il parco marino più grande d’Europa situato nella città in cui è nato l’eroe mondiale della Spagna, il giocatore che azzannando quel pallone in area rimesso al centro di testa da Nico Williams ha fatto felice un Paese intero. E se solitamente sono i nuovi nati a essere battezzati con i nomi degli “eroi” del momento, a Valencia il nome di Ferran Torres è stato dato a uno squalo grigio maschio di quasi due metri di lunghezza.
Approfondimento
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Da buon valenciano orgoglioso dell’Oceanogràfic, Ferran Torres ha sempre partecipato alle campagne di sensibilizzazione per la tutela degli ecosistemi marini diventando ambasciatore della Fondazione legata all’acquario della città e promuovendo iniziative per proteggere gli squali dalle minacce che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Ma ribattezzare lo squalo Ferran Torres, ha spiegato l’Oceanogràfic in una nota, voleva essere anche un messaggio, un modo per attirare l’attenzione su una causa ambientale spesso trascurata. E nulla attira l’attenzione come l’uomo che decide un Mondiale con un suo gol.