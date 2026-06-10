Nonostante sia stato allargato a 48 squadre, il Mondiale l’Italia anche stavolta lo gioca (forse) la prossima. Almeno 16 anni senza Azzurri alla Coppa del Mondo di calcio, e allora abbiamo provato a sognare come sarà bello tornare, da protagonisti, nel 2030. E se dobbiamo sognare, facciamolo in grande: con Guardiola in panchina e una nazionale di esperti e giovani. Ecco come abbiamo immaginato il nostro ritorno al Mondiale: con un papà e suo figlio sul divano a guardare un’edizione di Sky Sport 24 del giugno 2030…