Un Mondiale pieno di stranieri, sembra la Serie A

Comincia oggi, insieme alle prime partite, il Diario Mondiale di Sky Sport Insider, curato dal nostro inviato a New York Gianfranco Teotino (qui tutte le altre puntate), che ogni giorno ci darà il suo personalissimo punto di vista su un tema, un protagonista, una partita del Mondiale in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. Si parte da una riflessione che lega la globalizzazione alla nazionalità, passando anche per un paragone paradossale con la nostra Serie A
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