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La storia di Haiti che la Fifa ha cancellato dalla maglia

Alberto Gasparrini

Alberto Gasparrini

©Getty

Alla vigilia del ritorno al Mondiale dopo 52 anni, Haiti è costretta dalla FIFA a rinunciare a una maglia che celebra la propria indipendenza. Dietro quella divisa c’è però una storia poco conosciuta: quella dei soldati polacchi che combatterono al fianco degli haitiani contro la Francia e lasciarono un’eredità ancora viva sull’isola

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