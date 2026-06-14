Haiti ha perso, evviva Haiti, la nazionale homeless

Terzo appuntamento con il diario Mondiale di Sky Sport Insider, curato dal nostro inviato a New York Gianfranco Teotino, che ogni giorno ci darà il suo personalissimo punto di vista su un tema, un protagonista, una partita del Mondiale in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. Il tema di oggi è legato alla storia della nazionale di Haiti, che non gioca più in patria dal 2021 perché le bande criminali hanno il controllo del Paese