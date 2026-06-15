La nazionale iraniana è a Los Angeles per l'esordio mondiale con la Nuova Zelanda

Dopo mesi di polemiche e discussioni, la nazionale iraniana è sbarcata negli Stati Uniti. In serata ha raggiunto l'aeroporto di Los Angeles proveniente dalla cittadina messicana di Tijuana, sede del ritiro. La nazionale iraniana è stata accolta dalle necessarie misure di sicurezza. L'esordio della squadra è previsto nella notte tra lunedì e martedì contro la Nuova Zelanda
La nazionale dell'Iran è atterrata a Los Angeles, alla vigilia della partita d'esordio ai Mondiali contro la Nuova Zelanda, martedì 16 alle 3 ora italiana. La delegazione iraniana era a bordo di un volo proveniente da Tijuana, la città del Messico dove la squadra ha la sede del ritiro, avendo dovuto rinunciare a quella inizialmente scelta di Tucson, in Arizona. Ad attendere la delegazione iraniana ovvie misure di sicurezza, con polizia schierata e anche droni, oltre a un piccolo gruppo di manifestanti. Secondo i regolamenti Fifa la nazionale iraniana, una volta arrivata a Los Angeles, ha dovuto adempiere gli obblighi con i media, con le conferenze stampa di rito della vigilia.