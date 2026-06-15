La nazionale iraniana è a Los Angeles per l'esordio mondiale con la Nuova Zelanda

Dopo mesi di polemiche e discussioni, la nazionale iraniana è sbarcata negli Stati Uniti. In serata ha raggiunto l'aeroporto di Los Angeles proveniente dalla cittadina messicana di Tijuana, sede del ritiro. La nazionale iraniana è stata accolta dalle necessarie misure di sicurezza. L'esordio della squadra è previsto nella notte tra lunedì e martedì contro la Nuova Zelanda