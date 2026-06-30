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amarcord 2006

La sfida all'Ucraina e il valore della storia

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Il 30 giugno di 20 anni fa i ragazzi di Marcello Lippi superavano Shevchenko e compagni nei quarti di finale con un netto 3-0: la dedica a Gianluca Pessotto, la doppietta di Toni e il valore del calcio in Ucraina, oggi ben diverso rispetto a quello che era quel giorno. Continua il nostro Amarcord 2006, un viaggio digitale che ripercorre il successo dell'Italia nel Mondiale di Germania

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