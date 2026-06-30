La sfida all'Ucraina e il valore della storia

Il 30 giugno di 20 anni fa i ragazzi di Marcello Lippi superavano Shevchenko e compagni nei quarti di finale con un netto 3-0: la dedica a Gianluca Pessotto, la doppietta di Toni e il valore del calcio in Ucraina, oggi ben diverso rispetto a quello che era quel giorno. Continua il nostro Amarcord 2006, un viaggio digitale che ripercorre il successo dell'Italia nel Mondiale di Germania