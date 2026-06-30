La crisi infinita della Germania ci ricorda qualcosa

Campionato poco 'allenanante', con il Bayern sempre dominatore, e tantissimo spazio ai giovani stranieri: il modello della Bundesliga oggi, dopo la terza dolorosa eliminazione consecutiva ai Mondiali, ricorda sempre più quello del calcio italiano. Ma non in positivo. La riflessione di Gianfranco Teotino nel 19° appuntamento con il diario del Mondiale
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