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diario mondiale

Francia a parte, più che un Mondiale sembra un'altra Premier League

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Casemiro, Haaland, Havertz, Gakpo, Jimenez: la Premier League domina anche con le nazionali, sia nei numeri sia da un punto di vista di qualità e condizione atletica. L'ennesima dimostrazione di come sia un campionato irraggiungibile per tutti gli altri: 20° appuntamento con il diario di Gianfranco Teotino

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