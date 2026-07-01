Casemiro, Haaland, Havertz, Gakpo, Jimenez: la Premier League domina anche con le nazionali, sia nei numeri sia da un punto di vista di qualità e condizione atletica. L'ennesima dimostrazione di come sia un campionato irraggiungibile per tutti gli altri: 20° appuntamento con il diario di Gianfranco Teotino