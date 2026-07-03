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E se il migliore colpo di mercato del Milan fosse la conferma di Leao?

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Rimesso nel suo ruolo, sulla fascia sinistra, il 10 del Milan ha ritrovato dribbling, assist e sorriso. Sulla vittoria contro la Croazia c'è, fortemente, la sua firma. E l'intesa con Gonçalo Ramos fa già sognare i tifosi rossoneri, a condizione di vederlo in Serie A anche nella prossima stagione

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