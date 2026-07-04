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amarcord 2006

4 luglio 2006, Germania-Italia 0-2: Grosso e Del Piero portano gli azzurri in finale

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Il 4 luglio di 20 anni fa i ragazzi di Marcello Lippi superavano i padroni di casa della Germania in semifinale con uno storico 2-0 ai supplementari firmato da Grosso e Del Piero. Continua il nostro Amarcord 2006, un viaggio digitale che ripercorre il successo dell'Italia nel Mondiale di Germania

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