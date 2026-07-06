Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
diario mondiale

Haaland e Trump fanno gol, il Brasile fake va a casa

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Il calcio cambia geografia: per la prima volta nella storia dei Mondiali nei quarti di finale non ci sono né Brasile, né Germania, né Italia. Il calcio è sempre più politica: entra nella classifica dei marcatori Donald Trump. 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ