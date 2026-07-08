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il commento

La Germania ha scelto Klopp per tornare a essere la Germania

Riccardo Gentile
©Getty

Dopo dodici anni di delusioni e il fallimento delle gestioni Flick e Nagelsmann, la Germania si affida a Jurgen Klopp. Il tecnico che ha rilanciato Dortmund e Liverpool dovrà restituire identità e ambizione a una nazionale smarrita dal trionfo mondiale del 2014

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