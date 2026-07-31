Franco Baresi, nato Libero: rivoluzionò il calcio moderno
Vent'anni anni in rossonero del 'Piscinin', quindici da capitano, una sola maglia oltre a quella del club, l'azzurro dell'Italia. Venti anni, come venti trofei conquistati in carriera, diciannove con il Milan e uno, il Mondiale del 1982 con la Nazionale (senza giocare un solo minuto). Franco Baresi è stato l'uomo di riferimento di una delle grandi rivoluzioni del calcio moderno
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