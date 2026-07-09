Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Il modello Marocco che sta conquistando il mondo

Gabriele Lussu

Programmazione, identità e visione: i risultati sempre più importanti ottenuti dai Leoni dell'Atlante sono frutto di una strategia costruita nel tempo. Fatta di investimenti nelle infrastrutture, formazione dei giovani e reclutamento dei talenti della diaspora. Ecco come il Marocco è entrato stabilmente nell'élite del calcio internazionale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ