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spagna 1982

Un Mundial da Urlo

Christian Giordano

Christian Giordano
©Ansa

L'urlo di Tardelli ma non solo. I gol di Pablito, le parate di Zoff, i dribbling di Bruno Conti, l'esultanza di Pertini: tutto questo, e ancora tanto altro, è stato il Mondiale del 1982, vinto esattamente l'11 luglio di 44 anni fa in finale contro la Germania Ovest

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