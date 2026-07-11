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diario mondiale

Garcia e i portieri del Belgio spingono la Spagna

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Le Furie Rosse conquistano la semifinale pur senza brillare nel gioco e grazie a due reti su respinte corte di Courtois (poi uscito per infortunio) e Lammens. Contro la Francia servirà molto di più, soprattutto da parte del fuoriclasse Lamine Yamal

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