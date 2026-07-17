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Undici metri sopra il cielo

Christian Giordano

Christian Giordano

Così vicini a un'impresa, eppure così lontani. L'Italia, pur con alcuni elementi chiave come Baresi e Baggio a mezzo servizio, porta il Brasile ai rigori dopo una delle finali meno emozionanti che si ricordi ai Mondiali. Eppure, proprio dal dischetto, gli azzurri falliranno l'appuntamento con la quarta Coppa del Mondo

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