Undici metri sopra il cielo

Così vicini a un'impresa, eppure così lontani. L'Italia, pur con alcuni elementi chiave come Baresi e Baggio a mezzo servizio, porta il Brasile ai rigori dopo una delle finali meno emozionanti che si ricordi ai Mondiali. Eppure, proprio dal dischetto, gli azzurri falliranno l'appuntamento con la quarta Coppa del Mondo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi