Pau Cubarsí è l'altra faccia della nuova generazione della Spagna

Nell'era dei social e degli eccessi, Pau Cubarsí ha scelto la strada opposta: poche parole, nessuna ostentazione, una vita normale. Poi scende in campo e diventa un fenomeno, capace di annullare Ronaldo e Mbappé. E così mentre Lamine Yamal incanta - e fa discutere - con la sua creatività, il difensore del Barcellona conquista il Mondiale con la semplicità di un ragazzo normale