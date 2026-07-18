Pau Cubarsí è l'altra faccia della nuova generazione della Spagna

Nell'era dei social e degli eccessi, Pau Cubarsí ha scelto la strada opposta: poche parole, nessuna ostentazione, una vita normale. Poi scende in campo e diventa un fenomeno, capace di annullare Ronaldo e Mbappé. E così mentre Lamine Yamal incanta - e fa discutere - con la sua creatività, il difensore del Barcellona conquista il Mondiale con la semplicità di un ragazzo normale
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