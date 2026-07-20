Lo strano paradosso di Kylian Mbappé

Mbappé segna come pochi nella storia, ma continua a guardare gli altri festeggiare. La sua carriera è il paradosso di un talento straordinario che ha già vinto tantissimo, ma che proprio per le aspettative generate dalla sua grandezza sembra non aver ancora vinto abbastanza. E ora deve fare i conti con un dato negativo: non vince un trofeo dal 2024...