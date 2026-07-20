Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Lo strano paradosso di Kylian Mbappé

Eugenio Trevissoi

Eugenio Trevissoi
©IPA/Fotogramma

Mbappé segna come pochi nella storia, ma continua a guardare gli altri festeggiare. La sua carriera è il paradosso di un talento straordinario che ha già vinto tantissimo, ma che proprio per le aspettative generate dalla sua grandezza sembra non aver ancora vinto abbastanza. E ora deve fare i conti con un dato negativo: non vince un trofeo dal 2024...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ