il protagonista
Non abbiamo visto Maradona, ma abbiamo avuto Messi: Leo visto dalla Gen Z
La Gen Z si ritrova a fare i conti con i suoi idoli: nessuno ha visto Maradona, ma tutti hanno potuto vedere Messi. Cosa ha rappresentato l'argentino per questa generazione? Cosa ha davvero lasciato?
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