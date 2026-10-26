Norvegia, il tamburo della 'Viking Row' ai Mondiali di calcio venduto all'asta

Ha scandito il “Ro!” della Norvegia ai Mondiali, ora il tamburo simbolo della “vogata vichinga” è stato venduto all’asta per la cifra record di 1,3 milioni di corone, oltre 124mila euro. Suonato anche da Haaland e Re Haakon, è stato acquistato dall’armatore Knut Ugland. Il ricavato andrà al Norwegian Refugee Council per sostenere i rifugiati

Ha accompagnato il "Ro!" della Nazionale e dei tifosi norvegesi agli ultimi Mondiali, ora è stato venduto all’asta per la cifra record di 1,3 milioni di corone, oltre 124 mila euro. Il tamburo originale, diventato simbolo della “vogata vichinga”, la "viking row", suonato anche da Haaland e da Re Haakon è finito a Knut Ugland, il proprietario di una compagnia di navigazione: "È per una buona causa ed è questa la cosa più importante, non mi aspettavo un'asta così tirata", ha spiegato. L’asta faceva parte della raccolta fondi annuale dell’emittente pubblica Nrk: il ricavato sarà destinato al Norwegian Refugee Council, impegnato nel sostegno ai rifugiati nel mondo. Ugland, che ha definito il tamburo «un piccolo pezzo di storia norvegese», non ha ancora deciso quale sarà la sua destinazione.