Mondiali U17, Italia Uzbekistan risultato LIVE: azzurri già ai sedicesimi
Al Mondiale U17 in Qatar l'Italia di Franceschini insegue la terza vittoria consecutiva nel girone di qualificazione dopo il 6-0 inflitto alla Giamaica e il 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Italia è già sicura di un posto nei sedicesimi di finale
UZBEKISTAN-ITALIA ore 15
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UZBEKISTAN U17 (4-3-3): Shamuratov; Rakhimov, Ruziboev, Anvarov, Uktamboev; Erkinov, Ravshanov, Murodov; Aliev, Sadirjanov, Abduraimov.
ITALIA U17 (4-3-2-1): Galliera; Albini, Varali, Donato, Rigo; Cassano, Olivieri, Giammattei; Corigliano, Croci; Casagrande.
Le scelte di Franceschini
Il ct azzurro Daniele Franceschini conferma la volontà di convolgere tutto il gruppo a disposizione. Prima da titolare e anche primi minuti in campo per Tommaso Casagrande, fin qui l'unico giocatore di movimento ancora non utilizzato. Restano a zerpo minuti i portieri Lupo e Costoli. Fra i titolari di oggi anche Albini, Rigo e Cassano fin qui fra i meno utilizzati
Franceschini: "Sarà una partita difficile"
“Sarà una partita difficile" ha sottolineato dal sito della Figc il ct azzurro Daniele Franceschini "contro un avversario che dispone di buone qualità e che sa organizzarsi molto bene tatticamente. Dovremo affrontare la gara con la massima attenzione, mettendo in campo intensità e personalità. Non guarderemo la classifica e non faremo calcoli: il nostro pensiero sarà rivolto esclusivamente alla prestazione. Vogliamo giocare la nostra partita e ottenere il miglior risultato possibile, per chiudere il girone in vetta”.
Uzbekistan cerca la qualificazione nel girone E
La situazione del Gruppo E vede alle spalle dell'Italia, a punteggio pieno con 6 punti, proprio l'Uzbekistan a pari punti con la Costa d'Avorio, 3 punti, ma con una migliore differenza reti avendo però perso il confronto diretto nella prima giornata. Ancora a 0 la Giamaica
Mondiale Under 17: la classifica dell'Italia e degli altri gironiVai al contenuto
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UZBEKISTAN U17 (4-3-3): Shamuratov; Rakhimov, Ruziboev, Anvarov, Uktamboev; Erkinov, Ravshanov, Murodov; Aliev, Sadirjanov, Abduraimov.
ITALIA U17 (4-3-2-1): Galliera; Albini, Varali, Donato, Rigo; Cassano, Olivieri, Giammattei; Corigliano, Croci; Casagrande.
L’Italia cerca il primo posto nel Gruppo E, nell’ultima giornata della fase a gironi del Mondiale Under 17. Gli Azzurrini arrivano all’appuntamento già qualificati alla fase a eliminazione diretta, dopo le vittorie contro Giamaica e Costa d’Avorio.
Buon pomeriggio amici di Skysport.it, prosegue in Qatar il campionato del Mondo Under 17 e arriva il giorno del terzo match per gli azzurrini di Daniele Franceschini. Sul Campo 5 dell’Aspire Zone di Doha alle 15 va in scena il match fra Uzbekistan e Italia