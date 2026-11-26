“Sarà una partita difficile" ha sottolineato dal sito della Figc il ct azzurro Daniele Franceschini "contro un avversario che dispone di buone qualità e che sa organizzarsi molto bene tatticamente. Dovremo affrontare la gara con la massima attenzione, mettendo in campo intensità e personalità. Non guarderemo la classifica e non faremo calcoli: il nostro pensiero sarà rivolto esclusivamente alla prestazione. Vogliamo giocare la nostra partita e ottenere il miglior risultato possibile, per chiudere il girone in vetta”.