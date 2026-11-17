L’Italia U17 è arrivata a Doha, in Qatar, dove si appresta a giocare la coppa del Mondo FIFA U-17. La selezione guidata dal CT Franceschini è atterrata nella tarda serata di lunedì e oggi 17 novembre svolgerà il primo allenamento. L’esordio è previsto per venerdì contro la Giamaica. Le immagini mostrano l’arrivo all’aeroporto internazionale Hamad a Doha e il pullman azzurro che ha caricato l’intera comitiva. La scritta sul bus officiale? "Tomorrow s goat". I migliori di domani...
La Coppa del Mondo Under 17 si terrà in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre 2026. Tutte le partite, fino alla finale, si disputeranno su otto campi del modernissimo complesso Aspire Zone di Al Rayyan, (visionato pochi giorni fa dal presidente Fifa, Gianni Infantino) fino alla finale, che si giocherà all'Ahmad bin Ali Stadium.
Approfondimento
Mondiali U17, i gironi e le avversarie dell'Italia
Le partite dell'Italia
- Italia–Giamaica – Aspire Zone - Pitch 3 (Doha), venerdì 20 novembre 2026 (16:00), ora italiana
- Italia–Costa d'Avorio – Aspire Zone - Pitch 3 (Doha), lunedì 23 novembre 2026 (15:30), ora italiana
- Uzbekistan–Italia – Aspire Zone - Pitch 5 (Doha), giovedì 26 novembre 2026 (15:00), ora italiana
I convocati dell’Italia per il Mondiale U17
- Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);
- Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);
- Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);
- Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).