L’Italia U17 è arrivata a Doha, in Qatar, dove si appresta a giocare la coppa del Mondo FIFA U-17. La selezione guidata dal CT Franceschini è atterrata nella tarda serata di lunedì e oggi 17 novembre svolgerà il primo allenamento. L’esordio è previsto per venerdì contro la Giamaica. Le immagini mostrano l’arrivo all’aeroporto internazionale Hamad a Doha e il pullman azzurro che ha caricato l’intera comitiva. La scritta sul bus officiale? "Tomorrow s goat". I migliori di domani...