Mondiale Under 17, gironi e calendario: Italia con Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan
Tutto pronto per il Mondiale U17 in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar. Saranno 48 le Nazionali partecipanti, divise in 12 gironi da quattro squadre. L'Italia di Franceschini, campione d'Europa in carica e terza nell'ultima edizione, è stata inserita nel gruppo E con Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan. Di seguito tutti i gironi e il calendario degli Azzurrini
- Delle 48 nazionali partecipanti, si qualificano ai sedicesimi le prime due classificate di ogni girone e le otto migliori terze
- In caso di arrivo a pari punti nello stesso gruppo contano prima gli scontri diretti (punti, differenza reti e gol segnati), poi la differenza reti generale, i gol segnati, il fair play e infine il sorteggio
- Per scegliere le migliori terze si considerano nell'ordine punti, differenza reti, gol segnati, fair play ed eventuale sorteggio
- Qatar
- Panama
- Egitto
- Grecia
- Corea del Sud
- Uganda
- Nuova Caledonia
- Ecuador
- Argentina
- Australia
- Mozambico
- Danimarca
- Francia
- Haiti
- Arabia Saudita
- Uruguay
- ITALIA
- Giamaica
- Costa d'Avorio
- Uzbekistan
- Senegal
- Croazia
- Cuba
- Tagikistan
- Mali
- Nuova Zelanda
- Belgio
- Vietnam
- Spagna
- Cina
- Figi
- Marocco
- Brasile
- Irlanda
- Tanzania
- Costa Rica
- Repubblica Dominicana
- Montenegro
- Cile
- Algeria
- Messico
- Romania
- Camerun
- Venezuela
- Giappone
- Colombia
- Serbia
- Honduras
- Venerdì 20 novembre, ore 16: Italia-Giamaica
- Lunedì 23 novembre, ore 15.30: Italia-Costa d'Avorio
- Giovedì 26 novembre, ore 15: Italia-Uzbekistan
- 19-27 novembre: fase a gironi
- 30 novembre-1 dicembre: sedicesimi di finale
- 3-4 dicembre: ottavi di finale
- 7 dicembre: quarti di finale
- 10 dicembre: semifinali
- 13 dicembre, ore 13.30: finale 3°/4° posto
- 13 dicembre, ore 17: finale 1°/2° posto