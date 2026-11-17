Tutto pronto per il Mondiale U17 in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar. Saranno 48 le Nazionali partecipanti, divise in 12 gironi da quattro squadre. L'Italia di Franceschini, campione d'Europa in carica e terza nell'ultima edizione, è stata inserita nel gruppo E con Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan. Di seguito tutti i gironi e il calendario degli Azzurrini

MONDIALI, I CONVOCATI DELL'ITALIA