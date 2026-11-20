Al Mondiale U17, in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre, ci sarà anche l'Italia U18 di Daniele Franceschini. Ma perché gli Azzurrini, nel frattempo passati di categoria, possono partecipare a questo torneo? Nessun errore: la spiegazione è legata al calendario e al regolamento Fifa. Ecco perché i campioni d'Europa dello scorso giugno potranno giocare anche il Mondiale

Ma perché l'Italia U18 gioca il Mondiale U17? Gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno vinto l'Europeo lo scorso giugno quando i classe 2009 facevano parte dell'Under 17. Con l'inizio della stagione 2026/27 sono ovviamente passati di categoria ma se il Mondiale si fosse disputato in estate sarebbero stati ancora della categria Under 17. A fare chiarezza è il regolamento Fifa che stabilisce i limiti d'età in base all'anno solare del torneo e non alla categoria delle singole Nazionali. Per l'edizione 2026, quindi, possono partecipare i giocatori nati tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, anche se nel frattempo sono passati nell'Under 18. Dei 21 convocati dell'Italia, 19 sono classe 2009. Gli altri due sono effettivamente Under: Francesco Olivieri dell'Atalanta e Federico Croci della Fiorentina, nati nel 2010.