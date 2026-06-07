Belgio U17-Italia U17
Termina in parità il primo tempo della finale dell'Europeo U17
Appuntamento con la storia per la Nazionale Under 17. Dopo l'incredibile vittoria in semifinale contro la Spagna, la squadra del ct Franceschini sfida a Tallinn il Belgio e insegue il secondo titolo europeo di categoria. I primi 45 minuti teminano in parità, ma gli Azzurrini proveranno a sbloccare il risultato nella seconda metà dell'incontro. Tutte le emozioni della partita
CHI SONO GLI AZZURRINI - CHE FINE HANNO FATTO GLI ULTIMI FINALISTI
BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke, Driessen, Nga Kana; Benktib. CT Vermant
ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Perillo, Croci. CT Franceschini
Termina in parità il primo tempo della finale dell'Europeo U17
45' - Nga Kana controlla palla, punta Diallo e va al tiro con il destro dal limite dell'area. Pallone altissimo
44' - Giocata di gran classe di Corigliano a centrocampo, che supera un avversario con una rouleta. L'azione dell'Italia, però, viene subito fermata dalla difesa alta del Belgio
43' - Ancora pericoloso Nga Kana,che controlla il passaggio di El Morabet al centro dell'area ma poi commette fallo su Okon
40' - Belgio di nuovo pericoloso! Passaggio illuminante di Driessen, che trova Onia Seke. Il numero 10 supera nello stretto un avversario e crossa al centro, ma nessun giocatore del Belgio riesce a trovare la deviazione in porta
39' - Bel lancio in profondità di Mbavu, che trova sulla destra Nga Kana. L'esterno prova il dribbling, supera un avversario e va al cross, deviato dalla difesa dell'Italia
36' - Inserimento nello stretto di Corigliano, che supera due avversari, entra in area di rigore del Belgio e va al tiro con il sinistro. La conclusione rasoterra viene deviata dal Belgio: calcio d'angolo per l'Italia
33' - Biondini recupera palla, la difende con il fisico e viene spinto a terra. Buona punizione conquistata dall'Italia a centrocampo, che spezza l'azione del Belgio
30' - Brivido per l'Italia. Pressato da un attaccante, Lupo dribbla nello stretto e cade, riuscendo però a trovare un compagno di squadra
29' - Croci ruba palla e va al tiro dal limite dell'area. Conclusione potentissima, che mette in difficoltà Seghers. La palla resta al centro dell'area del Belgio, che spazza
28' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il Belgio va al tiro ma la conclusione è alta
27' - Brivido per la difesa dell'Italia U17. Cross dalla sinistra di Nga Kana, Lupo esce ma non blocca la sfera. Per fortuna nessun giocatore del Belgio è riuscito a trovare la deviazione. Calcio d'angolo per i Diavoli Rossi
26' - Fallo di El Morabet su Bonifazi
25' - Croci dalla sinistra prova a crossare al centro ma la difesa del Belgio intercetta il passaggio
23' - Punizione battuta da centrocampo a destra, ma la sfera non raggiunge i giocatori dell'Italia. Il Belgio respinge
23' - Fallo di Onia Seke su Biondini: calcio di punizione per l'Italia
21' - Ci prova anche Corigliano, che calcia dalla distanza. Il tiro da fuori area è potente ma poco preciso e viene intercettato dalla difesa del Belgio
21' - Perillo cade in area e si lamenta di una spinta, ma l'arbitro lascia proseguire
20' - Angolo battuto da Croci dalla destra, che non trova la deviazione vincente. Altro angolo per gli azzurrini
19' - Primo calcio d'angolo per l'Italia
17' - Va al tiro anche l'Italia! Grande conclusione di Dattilo, che calcia dalla distanza e trova la pronta risposta di Seghers
16' - Occasionissima per il Belgio. Onia Seke si inserisce dalla sinistra, si sposta la palla sul destro e tira. Lupo para ma la palla arriva sui piedi di Benktib, che però da due passi non riesce a trovare la porta
15' - Altro fallo di Van Gelder a centrocampo, che stende Okon
14' - Lancio lunghissimo da fondo campo del portiere del Belgio Seghers, che supera tutti e viene tranquillamente controllato da Bonifazi
12' - Grandissima giocata di Onia Seke, che lascia scorrere la palla e supera l'avversario con un tunnel. Sul proseguo dell'azione il cross di El Morabet viene bloccato dalla difesa dell'Italia
11' - Fallo di Van Gelder, che spinge in maniera irregolare sulla schiena di Croci. Punizione a centrocampo assegnata all'Italia U17
9' - Nga Kana molto pericoloso sulla destra. L'attaccante del Belgio arriva sul fondo e crossa basso al centro, costringendo la difesa dell'Italia al calcio d'angolo
8' - Dribbling nello stretto di El Morabet, che prova a superare gli avversari ma viene fermato dal centrocampo dell'Italia
4' - Fallo di Varali, che ferma un avversario con una scivolata molto rischiosa. L'arbitro però decide di non ammonire il difensore azzurro
4' - Punizione da centrocampo per l'Italia U17, che però non riesce a trovare i compagni di squadra al centro dell'area. Rimessa laterale per il Belgio
2' - Buon inizio di partita per l'Italia, che parte aggressiva. Il Belgio è costretto a fare fallo a centrocampo per fermare la manovra degli Azzurrini
Inizia la finale dell'Europeo: primo possesso palla per il Belgio
Tra poco in campo l'U17, stasera tocca ai 'grandi' di Silvio Baldini con un'altra formazione giovanissima. Si gioca alle 21 in amichevole contro la Grecia
GIRONE:
SEMIFINALE:
GIRONE:
SEMIFINALE:
Italia-Spagna 5-3 d.c.r. (42' rig. Croci, 77' Urrestarazu)
Terza finalissima nelle ultime 6 edizioni dell'Europeo U17 per l'Italia, che si conferma un'eccellenza a livello giovanile. Ma dove giocano oggi i protagonisti di quelle rose?
Dalla prima volta a oggi (fino al 2001 era riservato all'U16):
Molti di loro giocano già in Primavera, solo uno è impegnato all'estero
Una vittoria ottenuta ai rigori con un eroe su tutti, Christian Lupo, che tra tempi regolamentari e serie finale ha parato ben tre penalty
L'Italia vuole prendersi ancora l'Europa. Alle 19 a Tallinn si gioca la finalissima dell'Europeo Under 17, appuntamento che la squadra di Franceschini insegue per ottenere il secondo titolo nel torneo di categoria dopo la prima volta nel 2024. Di fronte c'è il Belgio, avversaria che per la prima volta si gioca l'ultimo atto nella rassegna giovanile
Il Belgio ha già scritto una pagina di storia semplicemente raggiungendo la finale. L’Italia, invece, conferma la propria tradizione vincente a livello giovanile
Alla sua ottava partecipazione in semifinale, l'Italia ha staccato il pass per la quinta finale della sua storia e ora punta a conquistare il secondo titolo, dopo il trionfo ottenuto nell’edizione del 2024
L'Italia ha vinto il titolo per la prima volta nel 2024, quando in finale superò 3-0 il Portogallo nell'edizione svolta a Cipro
Come da regolamento, se la sfida è in parità alla fine dei tempi regolamentari, si svolgeranno i calci di rigore senza i tempi supplementari
Il bilancio degli scontri diretti tra queste due Nazionali parla chiaramente a favore dell'Italia: in 6 incontri totali il Belgio non ha mai vinto, mentre gli Azzurrini si sono imposti 4 volte e i restanti 2 confronti si sono chiusi in parità. L'ultimo incrocio in una fase a eliminazione diretta di questo torneo risale al 2018, quando l'Italia eliminò il Belgio per 2-1 nella semifinale dell'Europeo U17
Il Belgio ha mostrato una forma eccellente nelle ultime uscite e si presenta alla finale con una serie di risultati molto positivi: quattro vittorie nelle ultime cinque partite
Guidato da Sven Vermant, il Belgio Under-17 ha vinto 6 partite di qualificazione su 6 - tra cui un 6-0 alla Bielorussia e un sofferto 4-3 alla Serbia - e ha dominato il gruppo A subendo soltanto una sconfitta (0-1 con la Spagna)
L'Italia arriva alla finale come la squadra più in forma del torneo. Gli Azzurrini sono stati gli unici a non perdere alcuna partita del girone - vittoria sulla Francia per 1-0, 3-0 al Montenegro e 3-3 col Danimarca - e in semifinale hanno superato la Spagna ai rigori con il punteggio di 4-2 dopo l'1-1 nei tempi regolamentari
Nei 6 incontri diretti tra le due Nazionali sono stati segnati in totale 17 gol: 6 per il Belgio e 11 per l'Italia
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