Il bilancio degli scontri diretti tra queste due Nazionali parla chiaramente a favore dell'Italia: in 6 incontri totali il Belgio non ha mai vinto, mentre gli Azzurrini si sono imposti 4 volte e i restanti 2 confronti si sono chiusi in parità. L'ultimo incrocio in una fase a eliminazione diretta di questo torneo risale al 2018, quando l'Italia eliminò il Belgio per 2-1 nella semifinale dell'Europeo U17